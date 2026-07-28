На наступному тижні Володимир Попов, професор Інституту Амосова, проведе консультативний прийом пацієнтів з серцево-судинною патологією у містах Миколаєві, Південноукраїнську, Первомайську.

Про це повідомила журналістка Олександра Ментель, передає Інше ТВ.

Графік роботи на Миколаївщині Володимира Владиславовича Попова:

Вівторок, 4 серпня, – у м. Миколаїв, в поліклініці Миколаївської обласної клінічної лікарні з 8.00 до 13.00;

Середа, 5 серпня, – у м. Південноукраїнськ, поліклініка, з 10.00 до 14.00;

Четвер, 6 серпня, – у м. Первомайськ, в консультативній поліклініці КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», з 10.00 до 14.00.

Прийом безкоштовний.

Провідний кардіохірург України, завідуючий відділенням хірургічного лікування набутих вад серця ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України» професор Попов В.В. наголошує: «Дуже багато людей нині потребують операцій на серці. Якщо своєчасно це виявити та провести оперативне втручання, їх вік можна продовжувати, оскільки після проведеної операції це будуть практично здорові люди, які проживуть довго і підуть з життя від старості, а не через хворе серце».

За консультацію до Попова В.В. можуть звернутися усі бажаючі.

Додаткова інформація за телефоном +38 (067) 402 24 39.

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