Через конфлікт із колегою за покупця 76-річний мешканець обласного центру вирішив помститися конкуренту. Рано вранці чоловік підпалив автомобіль, у якому потерпілий зберігав товар для продажу.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Повідомлення про займання автомобіля Nissan Serena, припаркованого поблизу трамвайної колії, у районі перетині вулиць Сінної та 8-го Березня надійшло до Миколаївського райуправління поліції вранці 27 липня від диспетчера «Миколаївелектротрансу».

На місце події прибули рятувальники, які ліквідували пожежу, співробітники слідчо-оперативної групи райуправління та криміналістична лабораторія обласного главку поліції.

Правоохоронці вилучили фрагменти горіння та залишки пластикової пляшки. Усе вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження.

У ході проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до підпалу причетний 76-річний місцевий мешканець, який реалізовує товар неподалік від потерпілого.

Поліцейські з’ясували, що напередодні між продавцями виникла сварка через покупця. Ображений внаслідок конфлікту чоловік приїхав вранці до місця, де припаркований транспортний засіб 74-річного «конкурента», облив легкозаймистою рідиною авто та підпалив його. Пошкоджень зазнала передня частина транспортного засобу.

Слідчі за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині чоловік умисно підпалив жінку, яка знімала в нього кімнату, та її бойфренда – жінка не вижила (ФОТО)