21 липня 2026 року Миколаївський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу начальника Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури Миколаївської області та скасував ухвалу слідчого судді суду першої інстанції, який обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту підозрюваному у закінченому замаху на умисне вбивство двох осіб, вчиненому способом, небезпечним для життя (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

За даними слідства, 30 червня 2026 року, близько 04.00 год., перебуваючи в одному з домоволодінь у селі Гур’ївка, 50-річний житель Костянтинівської громади на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин вирішив умисно позбавити життя жінку, яка знімала в нього кімнату, та її знайомого чоловіка шляхом підпалу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, він облив їх легкозаймистою речовиною, після чого, використовуючи газовий пальник, підпалив їхній одяг.

Довести злочинний умисел до кінця чоловікові не вдалося з причин, що не залежали від його волі, оскільки потерпілим було своєчасно надано медичну допомогу.

Згодом від отриманих травм жінка померла у лікарні.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції щодо обрання більш м’якого запобіжного заходу, прокурор оскаржив його в апеляційному порядку.

Апеляційний суд погодився з доводами сторони обвинувачення, скасував попередню ухвалу та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також після отримання висновку експерта про причину смерті жінки буде вирішене питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення.

У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

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