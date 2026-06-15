Образившись на сусідів через конфлікт, 37-річний мешканець району підпалив уночі їхній легковик. Слідчі затримали зловмисника у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.

Повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння в одному із селищ Мигіївської громади горить автомобіль ЗАЗ-1102, надійшло до поліції вночі 14 червня від 55-річної власниці транспортного засобу.

Рятувальники ліквідували пожежу, а співробітники слідчо-оперативної групи поліції з місця події вилучили фрагменти горіння та пластикову пляшку із залишками займистої речовини. Усе вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження.