Сьогодні, 15 червня, приблизно о 11:30, в с. Олександрівка по вул. Генерала Подзігуна, навпроти АЗС, у Вознесенському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі Volkswagen Golf під керуванням 31-річного чоловіка та Honda CR-V, за кермом якого перебував 53-річний водій.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок зіткнення транспортних засобів водій Volkswagen загинув на місці пригоди. Керманича кросовера та пасажирок з обох автомобілів 21-го та 49-ти років з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості доставили до медичного закладу.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, попередньо, ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефоном: 099-725-23-00 або 102.

Як повідомляло Інше ТВ, У ДТП на Миколаївщині загинув пішохід – поліцейські встановлюють обставини автопригоди