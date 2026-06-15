Франція доручила компанії MBDA розробку ядерної гіперзвукової ракети четвертого покоління ASN4G.

Як повідомило Міністерство оборони країни, її планують прийняти на озброєння орієнтовно у 2035 році, пише УНІАН.

Ракету експлуатуватимуть як Стратегічні повітряні сили, так і ВМС з ядерним озброєнням. Носієм ракети буде винищувач Rafale F5.

“Характеристики ASN4G, і зокрема її гіпершвидкість, дозволять підтримувати надійність повітряного стримування перед обличчям загроз, що змінюються”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що Міноборони працює над модернізацією повітряного ядерного компонента. Так, ракета ASN4G замінить модернізовану ракету ASMPA, яка зараз перебуває на озброєнні.

“Технологічний прорив порівняно з попередніми системами, ASN4G спирається на технологічні та промислові ноу-хау, якими володіють лише деякі країни світу”, – додали у відомстві.

Як повідомляло Інше ТВ, Франція збільшить кількість ядерних боєголовок і більше не скаже, скільки їх має