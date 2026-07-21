У нього давно зникав одяг, який після прання залишався сушитися на подвір’ї. Він розмірковував, що відбувається. Все стало зрозуміло, коли чоловік спіймав злодія на гарячому. Виявилося, що одяг крав бобер, який жив у ставку біля його будинку. «Це не звичайний бобер. Він шипить, як розлючена свиня», – написав чоловік у соціальних мережах, просячи поради. Хоча для нього це серйозна справа, його пост особливо розвеселив інтернет-користувачів, пише Fakt.pl.

Люди звертаються до соціальних мереж за допомогою практично з кожною проблемою. Чоловік, який мав проблемного сусіду, також вирішив звернутися за підтримкою до інтернет-користувачів. Він, ймовірно, не очікував, що його допис у групі Facebook «Рибні ставки — будівництво/утримання тварин/догляд» викличе таку жваву реакцію коментаторів. Але обставини також незвичайні.

У нього проблема з бобром біля його будинку. Він краде його… спідню білизну.

«У мене проблема… У мене є ставок лише за кілька десятків метрів від мого будинку. Там вже деякий час живе бобер, але це не звичайний бобер. Як тільки підходиш ближче, він починає шипіти, як розлючена свиня. Я вперше в житті чую щось подібне, і на мить я був переконаний, що це змія в очереті», – почав користувач.

Продовжуючи, він розповідав, що провина бобра кілька днів тому була поза межами розуміння.

«Я вийшов подивитися, що він задумав, а цей розумник вибіг на подвір’я, зірвав з мотузки пару спідньої білизни, що висихала, і з нею в зубах побіг прямо у воду. Я стояв там, заціпенівши, але він обернувся, зашипів на мене і зник у воді, як якийсь багнюковий демон. Шкарпетки та робочі сорочки зникли раніше. Не знаю, може, він збирає їх, щоб побудувати собі будиночок?» — подумав чоловік.

Як поводитися з бобром?

Він пожартував, що бобер, здається, пройшов спеціальне дресирування. «Він дивиться на мене так, ніби він володіє цією власністю, а я просто порушник», – наголосив він.

Чоловік безсилий перед обличчям тварини. Він розмірковує, чи це нормально, що ці тварини так шиплять, чи це ознака якоїсь хвороби. Він також попросив інтернет-користувачів підказати, як поводитися з гризуном.

Публікація отримала позитивні відгуки від інтернет-користувачів і кілька сотень коментарів – здебільшого гумористичних. «У нього явно якась домовленість з єнотом», «Вибачте, я засміявся, але вся ситуація неймовірна і чудово описана. Тварина на фото виглядає зловісно, ​​як Сьоґун. Я нічого не знаю про бобрів, тому, шкодую, не можу допомогти», «Вимагайте компенсацію за свою спідню білизну», – сміються вони.

Більшість коментаторів радять просто… подружитися з бобром і жити в гармонії.