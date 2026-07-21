Даніель Ортега, президент Нікарагуа, який довго обіймав посаду, заявив, що ця центральноамериканська країна більше не проводитиме виборів, що виключає можливість оскарження на виборах після закінчення його терміну наступного року та ще більше закріплює правління, яке він поділяє зі своєю дружиною.

Ортега, який безперервно перебуває при владі з 2007 року після попереднього президентського терміну в 1980-х роках, заявив, що цей крок закриє будь-який шлях до опозиції, хоча він не надав подробиць про виконання заборони.

Про це пише Reuters.



«Тут більше не буде виборів, щоб вони намагалися захопити уряд і владу», – сказав Ортега у своїй промові в неділю ввечері на честь Сандиністської революції 1979 року, в якій Ортега допоміг повалити підтримувану США диктатуру Анастасіо Сомоси.

«Часи, коли партії, підтримувані янкі (Сполучені Штати) та сомоцістами, поверталися до влади, минули – ніколи більше», – додав він у своєму першому публічному виступі 80-річного президента за два місяці.

Державний департамент США не одразу відповів на запит про коментар. Адміністрація Трампа назвала уряд Ортеги диктатурою та запровадила санкції проти понад 2350 нікарагуанських чиновників та їхніх родичів.



Останні вибори в Нікарагуа у 2021 році були широко оскаржені після того, як Ортега затримав опонентів та бізнес-лідерів і криміналізував інакомислення.

Минулого року Ортега ще більше зміцнив свою владу за допомогою серії конституційних реформ, які включали призначення його дружини Росаріо Мурільйо «співпрезидентом» та продовження президентського терміну до шести років. Він та його дружина контролюють практично кожен аспект уряду, включаючи збройні сили та судову систему.

Рада ООН з прав людини звинуватила уряд Ортеги та Мурільйо у перетворенні країни «на авторитарну державу» та систематичному порушенні прав людини. У 2018 році Ортега відповів на широкомасштабні антиурядові протести репресіями, в результаті яких загинуло понад 300 людей.

Аналітики та опозиційні політики у вигнанні заявили, що декларація висвітлює реальність двоособового правління за часів Ортегасів, водночас розкриваючи страх подружжя перед появою опозиційного руху.



«Ортега та Мурільйо, очевидно, бояться думки, що найменший політичний прорив може створити умови для прояву інакомислення та загрожувати їхньому контролю над владою», — сказав Тіціано Бреда, старший аналітик Armed Conflict Location & Event Data, некомерційної організації, яка відстежує політичне насильство. «Замість того, щоб влаштувати сфальсифіковані вибори, вони вирішили повністю ліквідувати виборчу конкуренцію».

Країна перетворилася на «повноцінну сімейну диктатуру», додав він.

Фелікс Марадьяга, кандидат у президенти від опозиції, який був ув’язнений у Нікарагуа з 2021 по 2023 рік, перш ніж був висланий до США, сказав, що він розглядає коментарі Ортеги не стільки як демонстрацію сили, скільки як «зізнання страху».

«Ортега публічно визнав, що завжди було його справжнім наміром: запобігти будь-якій формі демократичної конкуренції щодо його тиранічного проєкту», – сказав Марадіага агентству Reuters.

За словами Сальвадора Маренко, координатора нікарагуанського правозахисного колективу «Нікарагуа ніколи більше» з Коста-Рики, Ортега вже фактично придушив конкуренцію.

А минулорічні конституційні реформи вже встановили однопартійну систему в країні, де лідерів опозиції більше немає, оскільки їх вислали.

За його словами, Ортега намагається «уникнути ризику поразки на виборах, бо знає, що народ його відкидає».

А ІншеТВ нагадує, що Даніель Ортега був президентом Нікарагуа у 1985–1990 роках, а з 2007 року очолює країну безперервно. Починаючи з 2025 року, він обіймає посаду співпрезидента разом зі своєю дружиною Росарією Мурильо.