Державна податкова служба активно розвиває мережу онлайн – пунктів Офісів податкових консультантів, щоб зробити податкові консультації більш доступними. Наразі в різних регіонах вже відкрили 84 такі пункти. Крім того, працюють 20 Офісів податкових консультантів.

Про це розповіла очільниця Державної податкової служби України Леся Карнаух.

«Податкові консультації стають ще доступнішими. Щоб отримати консультацію податкової, більше не потрібно їхати в інше місто чи шукати потрібного фахівця. Сервіс вкрай затребуваний. Бо економить час людей. І головне – податкова допомога доступна, незалежно від того, де люди проживають», – сказала Леся Карнаух.

Офіси податкових консультантів ДПС відкрила у вересні минулого року. І вже в них разом з онлайн – пунктами наші фахівці надали понад 140 тисяч консультацій.

Найчастіше консультаціями в ОПК користуються громадяни з питань особистого оподаткування – понад 70 % звернень.

Ще близько 17 % консультацій надають фізичним особам – підприємцям і представникам малого бізнесу.

Серед найпоширеніших тем звернень:

– нарахування та сплата податків, зборів і єдиного внеску – 41,6 %;

– робота з сервісами Електронного кабінету – 8,8 %;

– визначення та перевірка податкового боргу – 7,6 %.

Найбільше онлайн – пунктів ОПК наразі працює на Одещині – 14, на Волині – 10, на Львівщині та Київщині по 6, а також на Вінниччині та Миколаївщині по 5.

«Ми і надалі будемо розширювати мережу онлайн – пунктів, щоб податкові консультації були доступними для платників у всіх регіонах України. Вже незабаром нові точки з’являться в Івано-Франківській та Хмельницькій областях», – зазначила Леся Карнаух.

До речі, майже 26,5 тисячі громадян скористалися можливістю залишити анонімний зворотний зв’язок через QR-коди.

За результатами анкетування 98,6 % опитаних задоволені якістю послуг, 98,7 % високо оцінили компетентність експертів, а 98,4 % респондентів відзначили доступність сервісу.

Адреси Офісів та онлайн – пунктів:

https://tax.gov.ua/others/kontakti/ofis-podatkovih-konsultantiv