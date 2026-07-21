Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що колишні високопосадовці Німеччини та Росії зустрілися цього місяця в столиці Баку для переговорів про те, як припинити війну Росії проти України, підтверджуючи повідомлення ЗМІ, пише Bloomberg.

«Нашу територію було використано для такої зустрічі без нашого відома», – сказав Алієв журналістам у Берліні у вівторок під час спільної прес-конференції з канцлером Фрідріхом Мерцем. «Я не можу коментувати деталі, оскільки ми не були присутні на зустрічі. Однак дані польоту дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку справді відбулася».

За повідомленнями ЗМІ, неофіційна німецька делегація, до складу якої входив колишній керівник апарату канцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла та Маттіас Платцек, колишній керівник землі Бранденбург, провела зустріч у столиці Азербайджану з кількома соратниками президента Росії Володимира Путіна.

Повідомляється, що до складу російської делегації входили Валерій Фадєєв, який очолює раду президента Росії з питань громадянського суспільства та прав людини, та Віктор Зубков, який колись був віце-прем’єр-міністром Путіна, а зараз очолює раду директорів державного енергетичного конгломерату «Газпром».

«Якщо ця зустріч мала на меті сприяти припиненню війни між Росією та Україною, ми можемо це лише вітати», – сказав Алієв. Він додав, що зустріч відбулася 12-14 липня.

Канцлер Німеччини чітко дав зрозуміти, що його уряд не брав участі. «Мені не відомо про жодну таку зустріч», – відповів Мерц на запитання журналіста.