У Польщі поліція міста Легниця (південний захід РП) розслідує обставини нападу на двох 13-річних громадянок України, який стався 18 липня.

Про це повідомила речниця МВС Польщі Кароліна Галецька, пише Кореспондент.

“Інцидент стався минулої суботи приблизно о 21-й годині на вул. Полярній, неподалік басейну. Згідно зі скаргою, невідома жінка вдарила підлітків. Наразі проводяться заходи щодо порушення фізичної недоторканності.

Ніхто не має права застосовувати насильство до іншої людини, особливо до дитини. Також неприпустимим є те, що напад, найімовірніше, стався через національне походження дівчат-підлітків”, – зазначила Галецька.