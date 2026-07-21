Кількість пенсіонерів в Україні з початку 2026 року зменшилася на 190,5 тисячі – це більше, ніж за весь 2025 рік. Водночас середня пенсія становить 7 273 гривні, або 163 долара США за поточним курсом.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Однак приблизно чверть пенсіонерів отримує близько 3,5 тисячі гривень на місяць – наразі таких людей нараховується 2,3 млн. До порівняння, виплати понад 20 000 гривні мають лише близько 500 000 осіб.

Пенсіонери у 7 регіонах отримують виплати, вищі за середні. Найвищі – у столиці: 9 901 гривня (на 36% більше за середню). Середня пенсія на Донеччині становить 8 990 гривень (на 24% більше), на Луганщині – 8 752 гривень (на 20% більше) – йдеться у звіті Opendatabot.

Крім того, кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати – 2,8 млн людей (28%). Їхня середня пенсія становить 7 994 гривні.