Найсильніший землетрус за останні 10 років накрив Японію: до евакуації готуються 150 000 людей, дороги, мости та будинки знищені, оголошено про загрозу цунамі.

Землетрус магнітудою 7,1 стався на південно-західному острові Кюсю. Внаслідок сильних поштовхів є сотні постраждалих.

Сильні поштовхи зафіксували у префектурі Кумамото. Це найсильніший землетрус у регіоні за останні роки.

Щонайменше 50 людей постраждали, понад 150 тисячам жителів рекомендували евакуюватися. Без електрики залишилися близько 40 тисяч будинків. Також повідомляється про пошкодження доріг, мостів і будівель.

Через стихію призупинили рух швидкісних поїздів, а аеропорт Кумамото тимчасово обмежив роботу.

Мешканців руйнівний землетрус застав навіть на складах та в торгівельних центрах – все, що залишається, це падати просто на підлогу в надії урятуватися.