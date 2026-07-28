Центр протидії дезінформації продовжує фіксувати в соцмережах масовану дезінформаційну атаку на Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого.

У соцмережах Facebook, Threads та на інших ресурсах масово публікуються відверті фейки, дезінформаційні та маніпулятивні матеріали, а також неперевірені чутки щодо головнокомандувача ЗСУ.

Переважно через бот-акаунти поширюється дезінформація про сварки між генералами, які нібито ледь не доходять до бійок, повідомлення про нібито «небувалі перевірки, обшуки та аудит у військових частинах», «розформування ТЦК» або ж «відправку всіх працівників ТЦК на фронт» тощо.

Схема масового поширення подібних матеріалів у соцмережах переслідує мету дискредитувати військове командування, провокувати конфлікти та формувати розкол в Силах оборони України.

Крім того, розганяючи фейкові заяви від імені Михайла Драпатого, у суспільстві намагаються сформувати завищені очікування та викривлене сприйняття реальності для подальшої дискредитації Головкома щодо цих питань.

Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації.