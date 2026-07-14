Губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер оголосив, що Дарлін Грем Нордон виконувати обов’язки сенатора до завершення каденції Ліндсі Грема у 2027 році. Її кандидатуру публічно підтримав Трамп.

Історія родини Гремів тісно пов’язана з цим рішенням: після ранньої смерті батьків 22-річний Ліндсі фактично взяв на себе опіку над 13-річною сестрою та офіційно удочерив її, щоб забезпечити їй доступ до своїх військових пільг.

Дарлін Грем Нордон раніше не займалася політикою та працювала у сфері допомоги людям з інвалідністю у працевлаштуванні.

«Для мене це велика честь. Ліндсі завжди був поруч зі мною, а тепер я буду поруч із ним», — сказала вона.

Нагадаємо, Стало відомо про ймовірну причину смерті Ліндсі Грема