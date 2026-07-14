13 липня на території Миколаївщини зареєстровано 14 пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Одна з них виникла в житловому секторі — горіли побутові речі в підвальному приміщенні п’ятиповерхового житлового будинку у м. Баштанка Баштанського району. Займання загасили вогнеборці на незначній площі.

Майже всі інші епізоди пов’язані із загоряннями в екосистемах. Зокрема у с. Григорівка Бузької громади Вознесенського району горіла пшениця на корені, суха трава та лісосмуга. Загальна площа горіння склала 6 га, вогнеборці вберегли від вогню житловий будинок, трансформатор та поле з пшеницею площею 19 га.

Площа пожеж сухостоїв сягає понад 4 га.

Загалом за добу від ДСНС до гасіння залучались 50 співробітників, 12 спецавтомобілів, допомагали вогнеборці комунального закладу місцевої пожежної охорони «Первомайське», с. Мартинівське, с. Тридуби, с. Щербані. В окремих епізодах у підвозі води сприяли місцеві фермери.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на Миколаївщині зареєстровано 10 пожеж (ФОТО)