У понеділок державний секретар США Марко Рубіо пообіцяв «розпустити» Міжнародний кримінальний суд і закликав інші країни приєднатися до зусиль, оскільки адміністрація Трампа значно посилює свою кампанію проти цієї світової інституції.

Рубіо звинуватив МКС у «розпочатті війни проти нашої країни не кулями чи ракетами», а «силою так званого міжнародного права», пише CNN.

Гнів адміністрації щодо МКС сягає корінням у перший термін президента Дональда Трампа, коли вона критикувала МКС за спроби розслідувати ймовірні воєнні злочини, скоєні американськими військами в Афганістані. Друга адміністрація Трампа запровадила низку санкцій проти посадовців МКС за їхні спроби розслідувати діяльність США та Ізраїлю.

Однак, «загальноурядова кампанія» з ліквідації МКС, очолювана Державним департаментом, є значною ескалацією, особливо враховуючи, що вона прагне чинити тиск на країни світу, щоб вони приєдналися до суду, і погрожує потенційним скороченням допомоги США тим, хто цього не робить.

«Країни, які відмовляються відкидати хибний авторитет МКС, покладаючись на допомогу США, ймовірно, опиняться під посиленою увагою», – заявив у понеділок чиновник Державного департаменту.

«Використовуючи всі інструменти, що є в розпорядженні нашого уряду, працюючи разом з кожним союзником, з яким ми можемо мати спільну справу, ми демонтуємо Міжнародний кримінальний суд — цеглинка за цеглиною, якщо це буде необхідно», — написав Рубіо в окремій статті в Wall Street Journal у понеділок. Ці інструменти включають можливі заборони на поїздки, скасування віз та посилення санкцій, заявив чиновник Державного департаменту.

Чиновник сказав, що країни, «які співпрацюють з правоохоронними органами США, приймають військову присутність США або користуються ширшою системою безпеки США, закликають відхилити нібито повноваження Міжнародного кримінального суду переслідувати американських посадовців та військовослужбовців», — сказав чиновник.

«Ми з цікавістю спостерігатимемо, які країни об’єднаються з нами проти цієї загрози для американців, які готові ризикувати своїм життям, щоб захистити інших», — зазначили вони.

Високопосадовці, включаючи держсекретаря, заступника держсекретаря та послів США, «закликають країни в рамках кампанії з дипломатичної ізоляції Міжнародного кримінального суду та забезпечення того, щоб він не міг бути мішенню для американців», — сказав чиновник.

Ці заклики мають на меті переконати країни, які є учасницями МКС, вийти з нього «та припинити будь-яку фінансову підтримку суду», – заявили вони.

Адміністрація також закликає країни, які не є учасницями суду, такі як Сполучені Штати, «використати свої дипломатичні мережі, щоб вжити аналогічних заходів разом з нами».

У своїй статті у Wall Street Journal Рубіо звинуватив МКС у тому, що він «підтримується та керується потужною мережею лівих неурядових організацій, самовдоволених глобалістів та ворожих урядів третього світу, об’єднаних ворожістю до США».

Рубіо відкинув звинувачення зовнішніх організацій у тому, що депортації адміністрації до Сальвадору та її смертельні удари на човнах по ймовірних наркотерористах порушили міжнародне право, та відхилив заклик однієї організації, «Демократія за арабський світ зараз» (DAWN), до МКС розслідувати ймовірні воєнні злочини, скоєні США в Ірані, але він заявив, що такі дії можуть призвести до розслідування судом.

Омар Шакір, виконавчий директор DAWN, заявив CNN, що Рубіо неправильно схарактеризував «заклик DAWN розслідувати всі можливі воєнні злочини, скоєні під час війни», додавши, що це «порушує питання: чи вважає міністр Рубіо, що американський персонал слід розслідувати за воєнні злочини в Ірані?»

«Історія судитиме уряди за тим, чи захищали вони інституції, призначені для захисту міжнародного права», – сказав Шакір. «Рубіо розбирає не Міжнародний кримінальний суд, а міжнародний порядок, заснований на правилах, який виріс з попелу Другої світової війни».

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