Україна отримала нову партію мобільних тренажерів F-16, що дозволить посилити підготовку українських пілотів.

Про це повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров і показав, як працюють сучасні мобільні симулятори, передає Інше ТВ.

Кожен тренажер F-16 розроблений спеціально для підготовки українських пілотів. Завдяки мобільності ці тренажери можна швидко переміщувати та забезпечувати безперервний навчальний процес.

«Тепер наші пілоти мають ще більше можливостей для тренувань, відпрацювання складних бойових сценаріїв і вдосконалення навичок без використання літаків. Продовжуємо посилювати спроможності Повітряних Сил і розбудовувати сучасну систему підготовки пілотів за стандартами НАТО», – зазначив Міністр оборони України.

Як повідомляло Інше ТВ, у квітні Україна отримала мобільні симулятори F-16, що надасть можливість пришвидшити підготовку пілотів.