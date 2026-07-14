У ніч на 14 липня (з 18:00 13 липня) противник атакував 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Бринської області, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (район пуску – повітряний простір ТОТ АР Крим) та 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами “Бандероль” та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецька, Гвардійське – ТОТ АР Крим.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.



Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація по двох балістичних ракетах уточнюється.



Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 244 бої, як і раніше, найгарячіше – на Покровському напрямку, – Генштаб