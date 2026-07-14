Європейська комісія представить пропозицію щодо обмеження доступу дітей до платформ соціальних мереж після літа, заявила в понеділок президент Комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Нашим дітям потрібен час у реальному світі. Час для ігор, час для побудови дружніх стосунків, час для помилок. Час для формування власної ідентичності, власної особистості, перш ніж алгоритм сформує їх замість цього», – сказала фон дер Ляєн журналістам у Брюсселі, пише ЛБ.

Вона пояснила, що «йдеться не про те, чи мають діти доступ до соціальних мереж. Йдеться про те, чи і коли соціальні мережі мають доступ до наших дітей».