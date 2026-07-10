Комітет постійних представників держав-членів ЄС погодив відкриття переговорів з Україною за Кластером 6 «Зовнішні відносини».

Про це повідомила Премєр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

«Це дає нам змогу перейти до практичної роботи над умовами вступу за новим напрямом переговорного процесу.

Кластер охоплює сфери, які сьогодні мають ключове значення для безпеки України та всієї Європи: зовнішню політику, безпеку й оборону, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку.

Важливо, що рівень узгодженості України з рішеннями та заявами ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики становить 98%. Саме таку оцінку подано для звіту Європейській комісії.

Вдячна всім державам-членам ЄС за спільну роботу та підтримку. Очікуємо офіційного відкриття на Міжурядовій конференції 14 липня», – зазначила у своєму повідомленні очільниця українського уряду.

Як повідомляло Інше ТВ, Верховний Суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій – політик заявив, що через це Україні не відкриють сьомий кластер, і що він подасть касацію (ВІДЕО)