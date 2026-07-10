Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив п’ятому президенту Петру Порошенку у скасуванні запроваджених РНБО санкцій.

Відповідне рішення оголосила колегія суддів у п’ятницю, передає Укрінформ.

«Суд вирішив: у задоволенні адміністративного позову Порошенка Петра Олексійовича до Президента України Зеленського Володимира Олександровича за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, РНБО, Кабінету міністрів України, Міністерства довкілля та сільського господарства України про визнання протиправним і скасування Указу у частині застосування санкцій відмовити», – оголосила суддя.

Рішення було ухвалене з двома окремими думками суддів, які входили до колегії з п’яти суддів, що розглядали цю справу.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Касаційна скарга може бути подана до Великої Палати Верховного Суду протягом 30 днів з дня проголошення повного судового рішення.

«Сьогодні усі, хто намагається побудувати в Україні авторитаризм замість демократії, добились свого. Скоріш за все, у липні нам не відкриють сім євроінтеграційних кластерів. Першими у черзі на отримання членства є Чорногорія, Північна Македонія та Албанія. Україна ж позбавлена цього шансу, в тому числі і через це рішення. Але провина лежить не на суддях, а на тих, хто чинить тиск на них та їхні родини. На тих, хто нехтує верховенством права.

Я хотів би висловити слова вдячності усім, хто підтримує демократію в Україні, — активістам, закордонним партнерам та журналістам.

Ми точно подаватимемо позов до Верховної Палати Верховного Суду. І твердо переконаний, що точно переможемо в ЄСПЛ», – зокрема в коментарях зазначив Петро Порошенко.

Як повідомляло Інше ТВ, у травні 2025 року Верховний Суд почав розгляд позову Порошенка щодо зняття санкції і хоче, щоб Офіс президента надав докази