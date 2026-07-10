Генеральний директор компанії “Українська бронетехніка” Владислав Бельбас звинуватив СБУ у застосуванні сили щодо своїх колег під час обшуків і опублікував відео затримання одного із них.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, вчора СБУ провела обшук в компанії Пашинського у справі про непотріб замість гранатометів на 300 млн. – там кажуть, що побили ТОП-менеджера (ФОТО)

Ось що показав і розповів тепер гендиректор “Української бронетехніки”.

«На колени, г*ндон бл*дь!».

З цими словами співробітники СБУ, наставляють на нашого колегу зброю, б’ють по ногах та надягають кайданки. Затягують його у вбиральню, кидають на підлогу та починають бити по голові. Потім ведуть до вітальні, де нарешті один з них представляється та вмикає камеру – починається запис «слідчої дії».

Пізніше нашого колегу госпіталізують, а СБУ у прес-релізі повідомить, що під час слідчих дій до жодної особи фізичне насильство не застосовувалось і зауважень не надходило…

Українці століттями зі зброєю в руках відстоюють незалежність та власні цінності. Росія – міліцейська країна без моралі, країна катів та садистів, країна безправ’я та приниження. Пам’ятаючи про десятки тисяч загиблих у цій війні, ми просто не маємо права дозволити цій росії з’явитися в Україні.

Максим Полив’яний – заступник генерального директора ТОВ «Українська бронетехніка». Офіцер запасу, 49 років, живе один, піклується про літніх батьків. 23 роки працює в оборонному секторі. З початку повномасштабного вторгнення він підготував та виконав понад 150 державних контрактів, за якими наші захисники отримали тисячі тон боєприпасів, озброєння, бронетехніку та дрони. Він не наркодилер, не шпигун та не вбивця. Не існує жодного пояснення, чому до нього вламуються одразу 9 (!) російськомовних співробітників СБУ, які вдаються до погроз зброєю, використання кайданок та тортур.

«Я попросив забезпечити мені скористатися допомогою адвоката. Моє прохання викликало лише сміх у присутніх. Троє осіб силоміць завели мене до вбиральні, повалили на підлогу та почали завдавати мені ударів по голові, тулубу та ногах. Вони били мене, погрожували та принизливо ображали. Мені було настільки боляче, що я навіть не міг підняти голову, не кажучи про можливість виконувати їх вимоги»

«Пізніше я почав відчувати сильний головний біль, запаморочення та нудоту. Я був вимушений викликати бригаду швидкої допомоги».

У заступника Генерального директора ТОВ «Українська бронетехніка» діагностували струс мозку, він у лікарні. Вищевказані факти оформлені у Заяву про вчинення кримінального правопорушення – перевищення влади або службових повноважень та катування.

Колектив підприємства вимагає від Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України об’єктивного та неупередженого розслідування. 9 осіб не мають права ганьбити лави СБУ та насаджувати «руський мир».

Слідчі намагаються пояснити обшуки постачанням нібито неякісних чи застарілих гранатометів. Це неправда та маніпуляція: Агенція оборонних закупівель за поданням Генштабу оголосило про закупівлю одноразових гранатометів; наше підприємство конкурувало з багатьма іншими постачальниками, запропонувало декілька альтернативних виробів, Державний замовник обрав найдешевші – чеські одноразові гранатомети, яких раніше було поставлено десятки тисяч. Завод країни НАТО надав всі сертифікати якості та походження. Гранатомети виїхали з чеського виробництва з заводським пломбами – і з цими ж пломбами ми їх привезли до військових частин. Офіційні підтвердження заводу-виробника вже направлялися до Служби безпеки України та до Офісу Генерального прокурора України. 114 стаття притягується навмисно для залякування та тиску, правові підстави такої кваліфікації відсутні.

Наше підприємство звертається до дипломатичних місій іноземних країн, правозахисних організацій та до свідомого українського суспільства: право на гідність однієї окремої людини є основою гідності всієї нації”, – йдеться у повідомленні.