-За цей тиждень наші воїни досягли важливих результатів у застосуванні далекобійних санкцій по російських обʼєктах, які працюють на цю війну.

Українські дрони долетіли до Сибіру та уразили НПЗ в Омську – майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя.

Також наші відповіді на російські удари були по нафтових обʼєктах у Саратовському, Ростовському, Тверському, Ставропольському, Краснодарському регіонах, Татарстані та Башкортостані. Був уражений аеродром у Воронезькому регіоні, стратегічне підприємство у Твері. Були й застосування дронів по обʼєктах у Московському, Ленінградському та Брянському регіонах.

Наш план далекобійних санкцій проти Росії виконується чітко. Дякую усім залученим підрозділам за влучність!