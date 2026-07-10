Про це повідомив Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

-Азовська філія Чорнобаївки, вже 48: +13 суден тіньового флоту впольовано на підходах до Криму за ніч 10 липня.

48 одиниць плавзасобів уражено Птахами СБС протягом 120 годин,- флот системно анорексує.

13 за сьогодні: 10 танкерів, 1 суховантаж, 1 паром та 1 морський буксир.

маю дилему: відправляючи танкер до Криму, хробак гартує відвагу чи слабоумство?

В межах проєкту “Кримський рубильник off” вночі віддзьобано 5 електропідстанцій:

•ПС 110 кВ “Берегове”, нп Молочне, Крим

•ПС 110 кВ “Саки”, Крим

•ПС 110 кВ “Майнаки”, Євпаторія

•ПС 110 кВ “Новоозерна”, нп Медведеве, Крим

•ПС 35 кВ “Медведеве”, нп Медведеве, Крим

*відеозвіт пізніше.

Протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ Птахи СБС результативно уразили 41 військову ціль.

В тактичній глибині на ЛБЗ протягом доби Птахи СБС відспівали 426 окупантів, всього 1660 ворожих цілей/24h. Усі деталі завжди онлайн у “Підрахуйці”.

**усі танкери ідентифіковано, входять до складу “тіньового флоту” та знаходяться під міжнародними санкціями.

Слідкувати результати СБС наживо: Онлайн-табло «ПІДРАХУЙКА»

Ми встоїмо

Москва ляже

Крим відгодуємо та відбудуємо.