Про це повідомив Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).
-Азовська філія Чорнобаївки, вже 48: +13суден тіньового флоту впольовано на підходах до Криму за ніч 10 липня.
48 одиниць плавзасобів уражено Птахами СБС протягом 120 годин,- флот системно анорексує.
13 за сьогодні: 10 танкерів, 1 суховантаж, 1 паром та 1 морський буксир.
маю дилему: відправляючи танкер до Криму, хробак гартує відвагу чи слабоумство?
В межах проєкту “Кримський рубильник off” вночі віддзьобано 5 електропідстанцій:
•ПС 110 кВ “Берегове”, нп Молочне, Крим
•ПС 110 кВ “Саки”, Крим
•ПС 110 кВ “Майнаки”, Євпаторія
•ПС 110 кВ “Новоозерна”, нп Медведеве, Крим
•ПС 35 кВ “Медведеве”, нп Медведеве, Крим
*відеозвіт пізніше.
Протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ Птахи СБС результативно уразили 41 військову ціль.
В тактичній глибині на ЛБЗ протягом доби Птахи СБС відспівали 426окупантів, всього 1660 ворожих цілей/24h. Усі деталі завжди онлайн у “Підрахуйці”.
**усі танкери ідентифіковано, входять до складу “тіньового флоту” та знаходяться під міжнародними санкціями.
Слідкувати результати СБС наживо: Онлайн-табло «ПІДРАХУЙКА»
Ми встоїмо
Москва ляже
Крим відгодуємо та відбудуємо.