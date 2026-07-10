Інформація про те, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про будівництво масштабного меморіалу на честь лідерів УПА на Волині — російський фейк.

Насправді цей сюжет є повністю вигаданим. Керівництво англомовної редакції France 24 офіційно підтвердило, що телеканал ніколи не створював і не випускав в ефір цього матеріалу. Продемонстрований у відео «указ президента» є фальшивкою: документ із цим номером має зовсім інший зміст. Також для створення цієї брехні було використано контекст реального законопроєкту №15360. Проте цей документ стосується створення загальнонаціонального Пантеону в Києві для вшанування видатних діячів української історії різних епох, а не будівництва окремого комплексу УПА на Волині, повідомляє ЦПД.

Мета росії — підірвати єдність між двома народами, спровокувати політичне напруження між Києвом і Варшавою та знизити рівень підтримки України з боку Польщі.

Цей вкид є частиною масштабної російської інформаційної операції, спрямованої на дестабілізацію українсько-польських відносин. Використання підроблених відео та логотипів міжнародних медіа є класичним інструментом російської дезінформаційної мережі «Матрьошка», про залучення якої до цієї кампанії Центр повідомляв раніше.