За повідомленнями свідків, пасажира літака Ryanair ледь не висмоктало через вікно під час польоту.

Пасажири рейсу розповіли місцевим ЗМІ, що чоловік кілька хвилин висів головою назовні літака, доки іншим пасажирам не вдалося затягнути його назад до салону, передає ВВС.

Як зазначають свідки, постраждалий – 60-річний громадянин Сербії.

У своїй заяві Ryanair повідомила, що рейс, який у п’ятницю вранці прямував із грецьких Салонік до німецького Меммінгена, повернувся в аеропорт невдовзі після зльоту через те, що під час польоту змістилося пасажирське вікно.

У компанії додали: “Літак щасливо приземлився, а пасажири повернулися до термінала. Один із пасажирів звернувся до лікарів, і йому надали медичну допомогу після приземлення в Салоніках”.

Ірландський лоукостер також повідомив, що через кілька годин надали інший літак, який має доставити пасажирів до Меммінгена.

Грецькі та німецькі ЗМІ з посиланням на пасажирів повідомили, що невдовзі після зльоту Boeing 737 пролунав гучний вибух, після чого вікно розбилося, а зі стелі салону випали кисневі маски.

Пасажири припускають, що вікно пошкодили уламки двигуна літака, однак Ryanair цього не коментувала.

“Ми одразу зрозуміли, що сталася розгерметизація. Люди кричали… На мить я подумала, що хтось випадково відкрив аварійні двері”, – розповіла пасажирка Христіна в ефірі Radio Thessaloniki.

“Випали кисневі маски, відчувався сильний запах. Голова й плечі одного з пасажирів опинилися зовні у вікні. На щастя, він не відстебнув ремінь безпеки”.

Літак, якому, за наявною інформацією, було 18 років, експлуатувала дочірня компанія Ryanair – Malta Air.

Пізніше Ірландське управління цивільної авіації (IAA) повідомило BBC, що йому відомо про інцидент за участю літака групи Ryanair, зареєстрованого та експлуатованого Malta Air, який уранці вилетів із Салонік.

“IAA надасть будь-яку необхідну допомогу органу з розслідування авіаційних подій у Греції та Управлінню цивільної авіації Мальти для сприяння розслідуванню”, – йдеться в заяві.

У 2018 році пасажирка рейсу авіакомпанії Southwest Airlines у США загинула після того, як уламки пошкодженого двигуна розбили ілюмінатор, і її частково висмоктало з літака.