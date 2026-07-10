Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтримав рішення уряду країни щодо надання Україні ракет до систем Patriot і розкритикував тих, хто виступає проти цього. Про це повідомляє УНН з посиланням на TVN24.

Косіняк-Камиш різко відреагував на заяву керівника Управління міжнародної політики президента Марчина Пшидача. Останній заявив, що заступник міністра оборони Цезарій Томчик відіграв ключову роль у рішенні про передачу ракет.

Це зрада чи просто дурість? – запитав Пшидач.

На це міністр оборони Польщі заявив, що військова допомога Україні в умовах російської загрози відповідає національним інтересам Польщі.

Я запитую Пшидача: те, що він говорить, – це зрада чи дурість? Я волію, щоб наші Patriot збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум. Мене це доводить до сказу – заявив Косіняк-Камиш.