НАБУ та САП виявили нові факти діяльності окремих учасників злочинної організації, причетної до масштабної корупції на АТ «НАЕК «Енергоатом». Колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки компанії (у матеріалах слідства — «Тенор») повідомили про підозру у відмиванні коштів, одержаних за злочинною схемою, відомою під назвою «шлагбаум». Її викрили восени минулого року в межах операції «Мідас».

За даними слідства, у період із 2023 по 2025 рік підозрюваний легалізував понад 30 млн грн. За ці кошти експосадовець придбав два люксові автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі (на суму в еквіваленті понад 19 млн грн), а також різні дороговартісні предмети розкоші. Аби унеможливити викриття фінансових транзакцій, «Тенор» використовував криптовалюту, а всі активи оформлював на близьку особу.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.

НАБУ та САП провели операцію «Мідас» у листопаді 2025 року. Тоді «Тенор» та «Рокет» і ще п’ятеро осіб отримали перші підозри. Згодом до кола підозрюваних додалися колишні віцепрем’єр-міністр та міністр енергетики України.

Слідство триває.