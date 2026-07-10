В межах розслідування можливих фактів насильства та неналежного поводження з військовослужбовцями у 425 окремому штурмовому полку “Скеля” затримано військовослужбовця за підозрою у насильстві над іншими військовими, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Згідно з повідомленням, перший випадок стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району.

“Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який на момент вчинення злочинів проходив службу у полку “Скеля”. Йому інкримінують побиття двох військовослужбовців у Харківській області”, – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в п’ятницю.

“До місця тимчасової дислокації “Скелі” прибули військовослужбовці іншого підрозділу, які перед цим виконували бойові завдання. Між військовими виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування”, – зазначається в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.

Другий епізод, за даними Бюро, стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. “Підозрюваний напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням. Молодший сержант збив офіцера з ніг, після чого почав наносити йому удари руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро”, – наголошують в ДБР.

Наразі військового затримано. Йому повідомлено про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також у насильстві щодо начальника, вчиненому в умовах воєнного стану – за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ДБР запевняють, що слідчі продовжують активну роботу з перевірки інших можливих фактів фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку “Скеля”.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Командира 425 штурмового полку «Скеля» після гучного скандалу відсторонили на час розслідувань