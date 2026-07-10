Відбулися Збори обласної організації партії «Слуга Народу» за участі членів партії, народних депутатів та депутатів місцевих рад. Також долучився до заходу заступник голови партії «Слуга Народу», народний депутат Арсеній Пушкаренко.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці МОО ПП «Слуга Народу», учасники засідання одностайно підтримали рішення про обрання голови обласної організації партії «Слуга Народу». Ним став Антон Табунщик, який до цього був тимчасовим виконувачем обовʼязків голови облорганізації.

«Ми маємо багато планів із реалізації ініціатив щодо допомоги армії, ВПО та населенню в умовах війни, партійного будівництва та розширення мережі наших офісів. Тож надалі будемо працювати за цими напрямами, які також визначені як пріоритетні на центральному рівні Статутом партії. Дякую за довіру!» – сказав Антон Табунщик.

Також серед підтриманих рішень – припинення повноважень Політичної ради облорганізації партії. Відтепер керівним органом облорганізації є Рада обласної організації. Крім цього, учасники Зборів також підтримали рішення про склад Ради. До неї увійшли 13 осіб – народні депутати, депутати обласної та місцевих рад.

Як повідомляло Інше ТВ, у квітні 2023 року голова політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк ухвалила рішення про призначення народного депутата Олександра Пасічного тимчасово виконуючим обов’язки голови Миколаївської обласної партійної організації.