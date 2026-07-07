Президент Володимир Зеленський ввів у дію нові санкцій РНБО. У переліку підсанкційних – громадянин України екснардеп Борислав Береза.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Перший пакет санкцій стосується 30 юридичних і 42 фізичних осіб — постачальників обладнання для заводів російського ВПК, які виробляють компоненти для ракет, та російських пропагандистів.

Серед тих, проти кого застосовані обмеження, — центр «Буревісник», що залучений до виробництва мінометних комплексів і самохідних артилерійських установок «Мальва» калібру 152 мм, а також компанія «КАМ-Інжиніринг», що є важливою ланкою у воєнному секторі росії для фінальних випробувань вузлів бойової авіації та окремих ракетних систем.

Друге рішення стосується 15 фізичних і восьми юридичних осіб, які «підтримують агресивну політику росії щодо України, поширюють кремлівську пропаганду, перекручують факти й незаконно здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях України».



Додаток 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2026 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, введеного в дію Указом Президента України від 6 липня 2026 року № 588/2026 – docx – 24.96 kb

Серед юридичних осіб, зокрема, – спілка письменників РФ та її філії на тимчасово окупованих територіях. Серед фізичних – російські пропагандисти і громадянин України екснардеп Борислав Береза.

Нагадаємо, в кінці травня Суд Відня визнав наклепом висловлювання Берези щодо Ощадбанку, тотожні пропаганді режиму Орбана

Серед росіян є маловідомі особини, а є більш розкручені. Зокрема, “воєнкор” Володимир Романов, адміністратор російського Telegram-каналу Fighterbomber Ілля Туманов.

Також санкції застосовані до колишньої спортсменки із синхронного плавання Марії Кисельової, яка є депутаткою Московської міської думи — вона, як зазначається, відвідувала тимчасово окуповані території України та публічно підтримує війну.