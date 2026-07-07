Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи, які роками розкрадали паливно-мастильні матеріали, призначені для потреб Збройних Сил України.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це пише Теруправління ДБР у Миколаєві.

Організував схему у 2020 році посадовець одного з підрозділів забезпечення паливно-мастильними матеріалами військової частини на Миколаївщині. Після початку повномасштабного вторгнення, коли потреби війська у пальному суттєво зросли, оборудка не припинилася, а лише набрала більших масштабів.

У 2022–2025 роках до неї долучився посадовець, який працював в Управлінні забезпечення паливно-мастильними матеріалами Командування Сил логістики ЗСУ, а згодом — у Міністерстві оборони України. До схеми також входили начальник відділу Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ і начальник одного з пунктів заправки пальним військової частини.

Фігуранти штучно завищували потребу у паливі, оформлювали його отримання нібито для бойової підготовки, а після цього списували за фіктивними документами. Насправді пальне продавали на території Миколаївської області.

Щоб приховати розкрадання, учасники групи оформлювали повний пакет фіктивних документів — від отримання пального до його нібито законного використання.

Загальна сума збитків, завданих державі, перевищила 47 млн грн.

Наразі всі четверо обвинувачених переведені на нижчі посади в інших підрозділах.

Їх судитимуть за привласнення військового майна в умовах воєнного стану, службове підроблення та недбале ставлення до військової служби (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 425, ч. 3 та ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція найтяжчої зі статей передбачає до 15 років позбавлення волі.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків ДБР арештувало майно обвинувачених та членів їхніх сімей.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.