У січні – червні 2026 року платники податків Миколаївщини спрямували до бюджетів усіх рівнів 8 мільярдів 790 млн гривень податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). Про це повідомили в управлінні економічного аналізу Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Так, до державного бюджету забезпечено 4 млрд 723,9 млн грн,що на 17,4 відс., або на 700,3 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року. Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 53,7 відсотка.

До місцевих бюджетів надійшло 4 066,8 млн грн, що становить 122,6 відс. (+ 748.7 млн грн) до рівня аналогічного періоду 2025 року. Питома вага ПДФО в загальній сумі надходжень до місцевих скарбниць становить 66,6 відсотка.

Слід зауважити, що позитивних результатів у сплаті ПДФО досягнуто також за рахунок заходів з детінізації ринку праці. Зокрема, податківці під час кожної зустрічі з представниками бізнесу зосереджують увагу на важливості легального працевлаштування та дотримання законодавчих вимог при здійсненні оплати праці.

Кожна гривня, сплачена у вигляді ПДФО, працює на добробут громади. Саме завдяки відповідальності платників податків створюються умови для розвитку регіону та держави загалом, – стверджують у податковій службі області.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.