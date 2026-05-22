«Ощадбанк» виграв справу проти Борислава Берези у Комерційному суді Відня (Австрія) щодо поширення недостовірної інформації.

Як зазначається у повідомленні банку, суд задовольнив заяву фінустанови.

Відповідно до рішення суду, Береза зобов’язаний утримуватися від поширення у соціальних мережах звинувачень на адресу банку в контексті «угорської справи». Крім того, він має видалити попередні публікації зі своїми припущеннями.

-Комерційний суд міста Відня, Австрія, задовольнив заяву Ощадбанку про забезпечувальний захід щодо Борислава Берези. Заяву було подано за зареєстрованим місцем постійного проживання відповідача.

Відповідно до ухваленого рішення відповідач зобов’язаний з цього моменту утримуватись від тверджень та їх поширення, зокрема в соціальних мережах, щодо звинувачень банку та його посадових осіб в обставинах «угорської справи», а також видалити попередні публікації таких тверджень.

Відповідно до Цивільного кодексу Австрії та Закону про недобросовісну конкуренцію попередня судова заборона є кроком, спрямованим на оперативний захист прав позивача та недопущення подальшого поширення недостовірної інформації. За невиконання попередньої судової заборони на відповідача може бути накладений штраф у сумі до 100 тисяч євро за порушення, який сплачується до австрійського бюджету.

Відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (EU Digital Services Act) про ухвалене рішення повідомлено адміністрації Facebook та Telegram з метою примусового видалення попередніх публікацій, якщо це не буде вчасно зроблено відповідачем.

Подальшим кроком стане подання Ощадбанком основного позову про захист ділової репутації в загальному позовному провадженні з метою отримання остаточної судової заборони розповсюдження недостовірної інформації. В межах цього провадження на користь банку може бути присуджене відшкодування судових витрат.

Інтереси Ощадбанку в справі про захист ділової репутації в Австрії представляє австрійська юридична фірма Binder Grösswang, національний юридичний радник – юридична фірма Asters.

Наводимо факти стосовно інциденту в Угорщині:

перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Raiffeisen Bank International AG. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур

пакування грошей і золота було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог;

Ощадбанк має чинну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті;

під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбувались на регулярній основі;

кошти, які перевозились з Відня до України транзитом через Угорщину, належать Ощадбанку. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу і насичення готівкового ринку країни;

законність всіх процедур і процесів перевезення коштів і цінностей Ощадбанком підтверджується фактом повернення Угорщиною співробітників банку, інкасаторських автомобілів, а також грошових коштів і цінностей без висунення жодних звинувачень.

Нагадаємо, українських інкасаторів затримали в Угорщині 5 березня. Міністр закордонних справ Петер Сійярто без жодних доказів заявив, що інкасаторів затримали в Угорщині, тому що вони могли перевозити гроші української військової мафії.

Борислав Береза — колишній народний депутат, який публічно висував версію про можливу схему виведення грошей і золота через інкасаторські машини «Ощадбанку».