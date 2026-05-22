Деклараційна кампанія завершилася 01 травня 2026 року, отже можна підвести остаточні підсумки.

Як повідомила під час брифінгу заступниця начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Ольга Купчишина, станом на 01.05.2026 457 жителів Миколаївщини подали звіти за минулий рік, у яких вказали доходи у понад мільйон гривень. Це на 90 осіб більше, ніж у минулому році.

Так званими «мільйонерами» задекларовано 8,2 млрд грн отриманого доходу, 580,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та 153,4 млн грн військового збору.

Більша кількість мільйонерів задекларувала іноземні доходи, доходи, отримані від операцій з продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна тощо.

Загалом, упродовж кампанії декларування жителі Миколаївської області подали понад 2600 тисяч декларацій про майновий стан і доходи, отримані у 2025 році.

Такими громадянами задекларовано:

8,7 млрд грн отриманого доходу, що на 4,4 млрд грн більше, ніж у 2025 році;

ПДФО – 595,8 млн грн, що на 433,2 млн грн, ніж за аналогічний період минулого року;

військового збору – 153,4 млн грн, що на 140,6 млн грн більше за минулорічні показники.

Податківиця нагадала, що за підсумками декларування суму податкових зобов’язань, зазначених у поданих деклараціях, необхідно сплатити упродовж 60 днів після завершення деклараційної кампанії, тобто – до 01 липня 2025 року.

Також, одним із основних завдань декларування є не тільки сплата ПДФО до бюджету, а й повернення платниками податків частини сум сплаченого з їх заробітної плати податку впродовж звітного року.

Так, своїм правом на застосування податкової знижки уже скористалися 640 громадян, якими задекларовано до повернення 3,8 млн грн ПДФО.

Щоб не втратити можливість повернути частину витрачених у минулому році коштів і скористатись правом на податкову знижку, необхідно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня поточного року. Головна умова – офіційне працевлаштування та сплата податку на доходи фізичних осіб. Якщо декларація подана невчасно, то право на її отримання втрачається.

Ольга Купчишина: Підсумки деклараційної кампанії вкотре засвідчили високий рівень громадянської відповідальності. Ми вдячні платникам податків за сумлінність, відкритість, відповідальність та підтримку економічної стабільності регіону та держави.

Свідоме декларування доходів та сплата податків – активна громадянська позиція та правильний шлях до побудови європейського суспільства.