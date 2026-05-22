Марк Рютте має новий план, щоб не допустити, щоб Дональд Трамп відвернувся від НАТО: пообіцяти нові оборонні угоди, вигідні США.

Про це пише Politico.

Виробництво оборонної продукції буде пріоритетною темою на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в південношведському місті Гельсінгборг у п’ятницю.

Генеральний секретар НАТО протягом останніх тижнів очолив кампанію зі значного збільшення виробництва та угод у сфері оборони, прагнучи зробити липневий саміт лідерів альянсу в Анкарі успішним, заявили троє високопоставлених дипломатів НАТО. Це спрямовано на подолання справжнього дефіциту в Європі, сказали вони, але також на створення економічної аргументації, яка резонує з Трампом.

«Я думаю, що це дуже добре, що Рютте підкреслює це в Анкарі, щоб ми могли мати спільні стандарти, кращу оперативну сумісність та виробляти більше та дешевше», — сказала POLITICO міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард. «Нам потрібно продовжувати торгувати та продовжувати виробляти зброю разом, і США мають деякі унікальні можливості», — сказала вона.

План Рютте також є «гарною новиною для США», сказав один з дипломатів.

Але будь-які зусилля щодо глибокого залучення альянсу до оборонних угод, ймовірно, спричинять зіткнення з ЄС, який оприлюднив правові пропозиції та позики на мільярди, щоб надати пріоритет розвитку власної оборонної промисловості блоку.

Нова стратегія відображає труднощі, з якими стикається Рютте у пошуку об’єднуючої теми для інакше напруженого альянсу. Цього місяця Трамп здивував Німеччину та Польщу оголошеннями про скорочення військ. Союзники також намагаються домовитися про нові способи збільшення допомоги Україні та розділилися в думках щодо того, чи може НАТО відігравати певну роль у відкритті Ормузької протоки.

Зосередження уваги на промисловості «має повний сенс, щоб відволікти від розбіжностей в інших місцях», сказала Герлінде Ніхус, колишня давня посадовець НАТО.

Угода чи ні

В основі стратегії Рютте лежить винесення зобов’язань та реальних доказів витрат на оборону на стіл переговорів в Анкарі.

Публічно Рютте неодноразово порушував це питання та вмовляв промисловість збільшити виробництво — незалежно від того, чи є у них узгоджені контракти.

«Комерційні компанії існують для того, щоб переконатися, що там, де є бізнес-можливості, ви їх використовуєте — зараз є величезна бізнес-можливість», — сказав він у Швеції у четвер. «Ви побачите в Анкарі… це головне питання для обговорення».

У приватному порядку він наполягав на європейських союзниках, щоб вони надали докази збільшення виробництва та промислових контрактів на липневий саміт, сказав четвертий високопоставлений дипломат НАТО. «Рютте сказав союзникам: що б ви не розробляли, будь ласка, принесіть це до Анкари», — сказали вони.

Це включає заохочення спільних підприємств з американськими оборонними фірмами та збільшення продажів американської зброї, за словами двох високопоставлених дипломатів НАТО. Збільшення виробництва, ймовірно, також буде «величезною частиною» декларації саміту, сказав другий високопоставлений дипломат.

За словами особи, знайомої з цим питанням, декларація буде доповнена угодами, про які НАТО ще офіційно не оголошувала, зокрема рішенням замінити свій застарілий парк літаків AWACS Boeing 707 розвідувальними літаками GlobalEye від Saab.

Окремо, на саміті Альянс представить оновлену версію своєї Рамкової програми для промислової взаємодії НАТО 2013 року, що регулює його відносини з оборонними компаніями, яка може включати такі пропозиції, як інтеграція стартапів у загальнонатонські навчання.

Але реалізувати план Рютте щодо прихильності Трампа буде непросто, оскільки голова НАТО має мало інструментів для реального впливу на промислове виробництво, сказала Бекка Вассер, керівник оборонного відділу Bloomberg Economics.

Закупівлі озброєнь перебувають під національним контролем, тоді як альянс може зробити мало що, крім як надіслати «сигнал попиту», сказала вона. Але це не працює для менших оборонних фірм, які не можуть інвестувати у виробничі лінії без контрактів.

Будь-яка згадка про спільні підприємства також може зазнати невдачі, оскільки такі домовленості часто стримуються повільним отриманням дозволів у Європі та обережністю США щодо відмови від контролю над технологіями та інтелектуальної власності, сказала вона.

Будь-який тиск на європейських союзників, щоб вони купували більше у США, також, ймовірно, призведе до розриву з ЄС. Брюссель наполегливо наполягав на тому, щоб надавати перевагу європейським оборонним фірмам у програмах, які він фінансує.

«США не були надто надійними, а [європейська] стратегічна автономія набирає обертів», – сказав один дипломат ЄС, додавши, що «ми збираємося витратити багато на нашу оборону», тому власні компанії блоку повинні побачити вигоду.