Похорон аятоли Алі Хаменеї в Тегерані – важлива політична подія. Росію на цьому заході представляє колишній президент дмитро медведєв, який нині є заступником голови ради безпеки росії.

Він зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та іншими і зробив низку заяв, передає Українська служба «Польського Радіо».

Медведєв, який раніше називав потенційне закриття Ормузької протоки «ядерною бомбою Ірану», тепер заявив, що одним із найпотужніших інструментів тиску на Іран є Баб-ель-Мандебська протока, яка для Червоного моря є тим, чим Ормузька протока є для Перської затоки. «Це зброя, яку Іран завжди має в своєму арсеналі», — нібито сказав медведєв.

Баб-ель-Мандебська протока частково контролюється єменськими хуситами, які завдячують своїм контролем над частиною Ємену підтримці іранського режиму.

Як повідомляло Інше ТВ, На похоронах Алі Хаменеї релігійний співак закликав вбити Дональда Трампа