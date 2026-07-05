Підводний будинок для океанологів з’явився в Національному морському заповіднику Флорида-Кіс у США.

Про це розповідається в сюжеті телеканалу NTD, передає Інше ТВ.

Житловий модуль Vanguard встановили на глибині 17 метрів. Перебувати в ньому можна тиждень і довше.

«Це перше за 40 років побудоване і протестоване підводне середовище існування для людей. Ми дуже раді, що воно з’явилось в океані. Це розширить можливості для досліджень», – каже Доун Кернагіс, співробітниця компанії Deep.

Житловий модуль Vanguard дасть змогу дослідникам проводити тривалий час під водою без декомпресії, необхідної для запобігання кесонній хворобі. Тривалу декомпресію треба буде проходити лише один раз – наприкінці місії.

«Життя в підводному будинку дає змогу цілодобово отримувати доступ до рифів та підводного середовища, яке треба вивчати. Це дуже важливо. Це не просто фотографія, яка зафіксувала якийсь момент. Можна спостерігати за цим середовищем цілодобово», зазначає Доун Кернагіс.

У воду можна зануритись через спеціальний отвір. Це дасть змогу проводити дослідження з аквалангом шість-вісім годин поспіль. Під час занурення з поверхні океану цей час скорочується до 30 хвилин чи години.

Підводний будинок розрахований на чотирьох осіб. Усередині є дайвінг-центр, душові, туалети, кухня, двоярусні ліжка та спільна зона відпочинку. Довжина модуля – 11 метрів, ширина – трохи менше ніж три.

«Жити всередині цього модуля буде досить затишно, і, сподіваюся, всі члени команди добре ладнатимуть», – каже Доун Кернагіс, співробітниця компанії Deep.

Океанологи займуться вивченням та відновленням коралових рифів. Підводний модуль використовуватимуть і для підготовки людей до роботи в екстремальних умовах, наприклад, у космосі.

Нині Vanguard проходить випробування, а наукові місії стартують наприкінці року.

Як повідомляло Інше ТВ, науковці запустили інноваційну установку для видобутку вуглецю безпосередньо з океану, щоб зменшити вплив зміни клімату.