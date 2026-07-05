Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч під час саміту НАТО у Туреччині, який пройде 7 та 8 липня.

Про це повідомила Анна Келлі, головна заступниця прес-секретаря Білого Дому, передає «Суспільне».

Анна Келлі також повідомила, що Трамп матиме двосторонню зустріч з президентом Туреччини Ердоганом після прибуття до Анкари.

8 липня Трамп візьме участь у двосторонніх зустрічах з президентом України Зеленським та президентом Сирійської Арабської Республіки ас-Саррою. Також Трамп проведе пресконференцію перед відльотом з Туреччини.

Високопосадовець США, ознайомлений з питанням, повідомив Суспільному, що Трамп зустрічається з президентом Зеленським, щоб обговорити, як можна завершити війну.

“Це було його пріоритетом протягом тривалого часу, і ми сподіваємося, що ми зможемо дійти до цього моменту. Поле бою явно заморожене протягом останніх кількох місяців. Жодна зі сторін не досягає значного прогресу. Водночас відбувається величезна кількість смертей, і ви бачите далекобійні удари як росіян по українцям, так і українців по Росії”, — повідомив наш співрозмовник.

За його словами, Трамп відчуває справжню необхідність спробувати зупинити війну, яку розпочала Росія проти України.

“Обидві сторони нещодавно заявили, як ви згадували вчора, що президент Трамп відіграє унікальну роль у своїй здатності намагатися бути посередником у цьому. І тому ми давно відчуваємо, що настав час закінчити цю війну, що можна багато зробити як в Україні, так і з Росією, якщо війна закінчиться”, — повідомив високопосадовець США.

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