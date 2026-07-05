Уряд Польщі розкриє дані про військову допомогу Україні з 2022-го по 2026 рік.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 5 липня, передає «Радіо Свобода».

За його твердженням, він віддав відповідний наказ після консультацій із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Косіняк-Камиш нагадав, що передачу військової допомоги почав уряд під керівництвом партії «Право і справедливість», в якому Міноборони очолював Маріуш Блащак. Також про кожен пакет допомоги доповідали президенту Польщі Каролю Навроцькому, перед тим – його попереднику Анджею Дуді.

«Я також доручив Службі військової контррозвідки (SKW) розслідувати, хто навмисно намагався розкрити державну таємницю. Ми діємо в зоні бойових дій поблизу нашого кордону, і будь-які дії проти польських національних інтересів ставлять під загрозу безпеці польських жінок і чоловіків», – додав урядовець.

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