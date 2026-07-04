Угорщина дала згоду на початок процедури відкриття шостого кластера переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

За інформацією ЗМІ, ЄС невдовзі має надіслати Україні та Молдові офіційний лист, який запускає цей етап переговорного процесу, пише ua.news.

Це перший із решти п’яти кластерів переговорів, відкриття яких Угорщина заблокувала 23 червня. Тоді Будапешт не погодився на надсилання до Києва та Кишинева офіційних листів, що започатковують наступні етапи переговорів.

Це рішення означає часткове пом’якшення позиції Угорщини, але не кінець проблем. Як повідомляє RMF FM, Будапешт і надалі не погоджується на початок процедури щодо решти чотирьох кластерів.

Це також означає, що не буде виконано вимогу президента Володимира Зеленського, який закликав відкрити ще в липні всі п’ять кластерів переговорів. Наразі офіційно відкрито лише один – “Основи”, зокрема верховенства права та основних прав.

Шостий кластер переговорів охоплює спільну зовнішню політику та політику безпеки, торговельну політику, а також відносини з третіми країнами.

Надсилання листа ще не означає офіційного початку переговорів у цій сфері. Це лише перший крок у процедурі. Тепер Україна та Молдова викладуть свої позиції, після чого Європейська комісія підготує проєкти спільних переговорних позицій, які повинні отримати одностайну підтримку всіх держав-членів.

Якщо наступні етапи процедури пройдуть згідно з планом, офіційне відкриття шостого кластера переговорів має відбутися 14 липня під час засідання міністрів у справах Європи країн Європейського Союзу.

Згідно з інформацією RMF FM, у Брюсселі немає згоди щодо одночасного відкриття всіх інших кластерів. Все більше країн виступають за поступове проведення переговорів замість їх прискорення. До цієї групи належить також Польща, яка виступає за відкриття наступних переговорних кластерів поетапно, а не всіх одночасно.

Як повідомляло Інше ТВ, Угорщина призупинила просування заявок України та Молдови на вступ до ЄС