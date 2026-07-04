Мультфільм для дошкільнят, що зображує пригоди маленької дівчинки та ведмедя-циркача на пенсії, може здатися малоймовірним джерелом занепокоєння парламенту.

Однак міжпартійна група депутатів звернулася до міністрів із закликом розглянути, чи можуть вони зупинити трансляцію «Маші та Ведмедя» у Великій Британії, стверджуючи, що це є милою формою російської пропаганди, пише Guardian.

Мультфільм, вільно заснований на традиційній російській усній народній історії, є одним із найпопулярніших шоу всіх часів на YouTube. Один із його семихвилинних епізодів, «Рецепт катастрофи», переглянули на сайті понад 4,6 мільярда разів.

Однак шоу було розкритиковано українською державною організацією та міністром закордонних справ Естонії як форму російської «м’якої сили».

Нещодавно серіал було перезапущено для Netflix та він доступний на цифровій платформі ITV, і група депутатів від ITVX, що складаються з ліберально-демократів, лейбористів, консерваторів, зелених, національної національної партії та партії Plaid Cymru, звернулася до міністра культури Лізи Ненді з проханням втрутитися.

У листі, написаному під наглядом депутата від ліберальних демократів Тома Гордона та підписаному понад 50 іншими депутатами, стверджується, що деякі витівки чотирирічної Маші є «пропагандистським контентом», який «не є витонченим».

Депутати вказують на епізод, у якому Маша зображена в тому, що схоже на шапку танкіста та форму радянських часів, а також на інший, у якому вона, за словами депутатів, носить те, що схоже на кашкет радянського прикордонника, історично пов’язаний з НКВС – таємною поліцейською службою Радянського Союзу. Вони кажуть, що відомство було «відповідальним за масові депортації, страти та переслідування десятків мільйонів людей».

Вони сказали, що зображення також використовувалися в англомовному акаунті X студії шоу Animaccord, російської анімаційної студії зі штаб-квартирою на Кіпрі. Публікація містить підпис: «Справжня дівчинка-армійка з сачком для метеликів! Ого, я тепер в армії!»

Депутати заявили, що це «активно нормалізує радянську військову іконографію для світової аудиторії маленьких дітей».

Депутати пишуть: «Ми звертаємося до вас з вимогою термінових дій уряду після оголошення Netflix про придбання двох нових сезонів російського мультсеріалу «Маша і Ведмідь» та продовження ліцензійної угоди на існуючі сезони та спін-офи у понад 100 країнах.

«Цей контент також транслюється у Великій Британії на ITVX. Британські діти отримують доступ як через велику глобальну стрімінгову платформу, так і через відомого вітчизняного мовника, і ми вважаємо це неприйнятним.

«Британські батьки мають право очікувати, що контент, який досягає їхніх дітей через ліцензовані платформи, був належно перевірений, особливо там, де наші союзники висловлювали обґрунтовані занепокоєння щодо державної пропаганди».

Вони вказали на коментарі Українського Центру протидії дезінформації, який підтримується українським урядом. Він заявив, що «Маша і Ведмідь» — це «не просто мультфільм, а інструмент російської м’якої сили», стверджуючи, що він містить «знущання над традиціями інших народів через поведінку Маші та нормалізацію радянських символів та мілітаристських тем».

«Animaccord» рішуче заперечує ці твердження, стверджуючи, що це приватний бізнес, який створює популярне дитяче шоу. Компанія заявила, що ніколи не отримувала державного фінансування.

Мелані Бонвічіно, речниця «Animaccord», сказала: «Мій клієнт категорично відкидає хибне та наклепницьке припущення, що «Маша та Ведмідь» пов’язані з пропагандою».

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