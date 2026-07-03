Ворог ударив КАБами по найбільшій в Європі птахофабриці «Чорнобаївська» під Херсоном. Про це повідомили у пресслужбі групи компаній “Укрлендфармінг”, до якої входить підприємство. Вибух зруйнував значну частину виробничого комплексу.

Внаслідок влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Вогнем та вибухами зруйновано значну частину виробничого комплексу. На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та фіксація масштабів руйнувань. Попередньо, збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів.

Птахофабрика «Чорнобаївська» — один із найсучасніших та найбільших об’єктів птахівництва не лише в Україні, а й у Європі. Підприємство вже неодноразово ставало ціллю для російських загарбників.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час окупації Херсонщини птахофабрика була повністю знеструмлена та заблокована окупантами. Через неможливість підвезення кормів та обслуговування загинуло 4,7 мільйона голів птиці.

Під час окупації російські військові повністю розграбували підприємство, вивезли сучасне обладнання, автотехніку та зруйнували інфраструктуру. Після деокупації Група компаній «Укрлендфармінг» відновила виробництво цього важливого для продовольчої безпеки України комплексу.