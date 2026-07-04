Рішення, яке ще восени 2024 року здавалося технічним питанням реконструкції, перетворилося на одну з найгучніших культурних новин Франції. Легендарна сцена Палацу Гарньє (Palais Garnier), більш відомого у світі як Паризька опера, буде закрита не на два роки, як планувалося раніше, а одразу на п’ять — з 2027 до 2032 року.

Причина — не лише модернізація історичної будівлі, а й виявлений у сценічному комплексі свинець, який відповідно до нових французьких норм безпеки доведеться повністю видалити. Саме це кардинально змінило календар робіт.

Про рішення 2 липня повідомив генеральний директор Паризької опери Александер Нееф, пише RFI Українською. За його словами, керівництво свідомо обрало складніший сценарій.

«Ми робимо цей вибір заради майбутнього театру. Краще виконати всі роботи зараз, ніж через кілька років знову закривати сцену», — пояснив він AFP.

Опера, якій понад півтора століття

Палац Гарньє відкрився 1875 року і сьогодні є одним із найвідоміших театрів світу. Побудований архітектором Шарлем Гарньє, він став символом Парижа не менш впізнаваним, ніж Лувр чи Ейфелева вежа.

Саме тут знаходиться знаменитий розпис стелі роботи Марка Шагала, а сама будівля надихнула Гастона Леру на написання роману «Привид Опери», який зробив театр всесвітньою легендою.

Будівля має статус історичної пам’ятки Франції ще з 1923 року. Однак її технічна інфраструктура давно потребує оновлення. Йдеться не про косметичний ремонт, а про повну модернізацію сценічної механіки, електромереж, вентиляції, інженерних систем і конструкцій, які забезпечують роботу величезної сцени.

Чому ремонт затягнувся

Проблема полягає у свинці. Для багатьох історичних споруд Франції його наявність не є несподіванкою. Свинець широко використовували під час будівництва XIX століття. Під час підготовки проєкту реконструкції він уже враховувався.

Але після посилення французьких вимог із безпеки органи контролю наполягли на повному видаленні свинцю із всієї сценічної конструкції, а це означає значно масштабніші роботи. Саме тому реконструкція Палацу Гарньє триватиме до 2032 року.

Лише після цього розпочнеться модернізація другої сцени Національної опери Парижа — Опери Бастилії, відкритої 1989 року.

Чи залишиться Париж без опери?

Ні. Поки одна сцена буде закрита, друга працюватиме.

Крім того, Паризька опера вже планує масштабну програму «поза стінами» — вистави проходитимуть у Театрі Єлисейських Полів, театрі Шатле, театрі Шайо та Театрі де ла Віль.

Водночас існує ще одна проблема. Щороку туристичні відвідування Палацу Гарньє приносять близько 13 мільйонів євро доходу. Через шум і складність робіт музейні маршрути можуть бути повністю або частково закриті приблизно на два роки. Остаточне рішення ухвалять після літніх технічних випробувань.

Загальна вартість модернізації ще не визначена. Минулого року Міністерство культури Франції оцінювало весь шестирічний проєкт реконструкції Паризької опери приблизно у 450,8 мільйона євро, з яких чверть фінансує держава.

Тривога серед працівників

Новина стала шоком для приблизно 1500 співробітників Паризької опери. Найбільше занепокоєння — серед близько 500 працівників сцени Гарньє. Керівництво вже оголосило про створення психологічної служби підтримки та обіцяє вести переговори із профспілками щодо збереження робочих місць. Працівники побоюються можливих переведень, добровільних звільнень або дострокового виходу на пенсію.

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