В чому суть того, що Україна та Польща не домовилися по винищувачах МіГ-29, в якому реально вони стані та чи можна їх відновити.

Про це пише Defense Express.

Протягом останніх тижнів нової актуальності набула тема передачі Україні польських винищувачів МіГ-29, які залишилися у Варшави – питання актуалізувалося після того, як у Польщі низка високопосадовців публічно заявили, що країна відмовляється постачати Києву ці літаки, оскільки нібито Україна відмовилася виконувати попередньо визначену вимогу в обмін на винищувачі передати Польщі сучасні дронові технології.

Загалом йдеться про 14 літаків, які є в залишку повітряних сил Польщі, які вже досягли граничного строку експлуатації, а у мережі раніше взагалі фігурувала кількість у 9 винищувачів МіГ-29, які б Варшава могла “виміняти” в обмін на безпілотні технології.

Одним із найбільших ймовірних припущень, чому насправді Україна не погодилася на такий обмін було питання стану цих літаків, які у найгіршому випадку могли б бути просто небезпечними для експлуатації нашими повітряними силами, а обмінювати донори запчастин на технології – варіант невигідний.

Як розповідає видання Onet, стан польських МіГ-29 дійсно залишає бажати кращого – протягом останніх місяців делегація з України відвідала 22-гу тактичну авіабазу в Мальборке, де зараз перебувають ці винищувачі, і мала змогу оцінити стан літаків – який виявився “плачевним”, а особливо у критичному стані перебували шасі цих літаків.

Там відзначають, що Україна готова була забрати ці літаки на озброєння Повітряних Сил ЗСУ, за умови, якщо Польща власним коштом проведе капітальний ремонт та модернізує ці літаки. Варшава надавати такі послуги відмовилася, оскільки це виходить поза рамки узгоджених бюджетів. Оновлення літаків міг би виконати військовий авіаційний завод Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2.

Цікавим у цій історії є наступне твердження, яке процитуємо з оригінальної статті: “Лише коли публічно почали виникати питання про те, коли Польща передасть Україні винищувачі “МіГ”, які все ще перебували на озброєнні наших повітряних сил, польський уряд вирішив пов’язати це питання з проблемою відсутності технологічної передачі з боку України”.

Насправді передачу дронових технологій не можна назвати дуже новою умовою, бо про це йшлося ще наприкінці минулого року, і говорили саме про продаж літаків чи обмін на бартерних умовах, причому тоді йшлося не тільки про дронові, але й ракетні технології.

Але “передача технологій” – це поняття дуже й дуже широке, і, як відзначає неназване джерело видання, оборонне відомство Польщі, схоже, не висунуло конкретний перелік, що б могло входити у це поняття і на що воно було б готове обміняти МіГ-29. А також залишається невідомим, чи була б готова Варшава відремонтувати та модернізувати літаки, якщо б сторони змогли погодити передачу технологій.

Актуальним питанням залишається, чи можна взагалі хоча б якусь кількість тих МіГ-29, що залишалися у Польщі, відновити до стану, який би міг бути безпечним для їхньої експлуатації. У виданні відзначають, що у випадку модернізації ці борти “представляли б реальну цінність для українських збройних сил”. І що питання по польських МіГ-29 ще не закрито, хоча й зайшло у глухий кут.