Сьогодні вранці у порту Санкт-Петербурга атакований нафтовий термінал.

АТ «Петербурзький нафтовий термінал» — один із найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні та одна з найбільших нафтових компаній Великого порту Санкт‑Петербурга з пропускною здатністю 10 млн. тонн в год.

Термінал розташований на території 4-го району Великого порту Санкт-Петербург. Він забезпечує високотехнологічний процес по прийому нафтопродуктів, що йдуть по залізничній дорозі, реці та автотранспорту, і по відвантаженню нафтопродуктів на автотранспорт, а також на морські та бункеровкові судна.