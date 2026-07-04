Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 4 липня:

Учора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed/Гербера». Внаслідок чого у Веснянській громаді пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У Очаківській громаді пошкоджено будівлю АЗС. Постраждалих немає.

Баштанський район

Учора ввечері ворог завдав удару по фермерському господарству в Березнегуватській громаді, попередньо, балістичною ракетою типу «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка.