Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 408 340 (+1 190) осіб
танків – 12 074 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 869 (+6) од.
артилерійських систем – 45 325 (+100) од.
РСЗВ / MLRS – 1 913 (+1) од.
засоби ППО – 1 469 (+6) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 815 (+6) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 389 110 (+1 768) од.
крилаті ракети – 4 847 (+1) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 115 644 (+407) од.
спеціальна техніка – 4 385 (+5) од.
Дані уточнюються.