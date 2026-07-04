Сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати Америки відзначають історичний ювілей — 250-річчя ухвалення Декларації незалежності. У цей день у 1776 році 13 північноамериканських колоній проголосили створення нової держави, заснованої на принципах свободи та демократії. Тож сьогодні мали відбутися масштабні урочистості, серед яких грандіозний парад до Дня незалежності. Але його не буде – через аномальну спеку.

Про це із Вашингтону повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук. Національна метеорологічна служба попередила, що сьогодні температура повітря підніметься до +43–46°C, що становить серйозну загрозу для здоров’я. Організатори пояснили рішення турботою про безпеку учасників, глядачів і персоналу. Ще напередодні ввечері за київським часом над столицею США військові літаки проводили тренувальні польоти для участі у святкуванні (на відео). Інформації про скасування польотів поки немає.

Водночас Reuters пише, що США загрожують аварійні відключення електроенергії через спеку. Найбільший оператор електромереж США PJM Interconnection закликав учасників програм екстреного скорочення споживання електроенергії тимчасово зменшити її використання — рішення пов’язане з одночасним відключенням частини генерувальних потужностей, перевантаженням ліній електропередач і високим попитом на електроенергію через масове використання кондиціонерів.

Розпорядження стосується промислових підприємств і побутових споживачів, які уклали спеціальні договори. Крім того, оператор попередив сусідні енергомережі, зокрема в штаті Нью-Йорк і на Середньому Заході, що може тимчасово обмежити експорт електроенергії. PJM забезпечує електроенергією близько 67 мільйонів людей.